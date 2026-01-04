Sudáfrica y Camerún se disputan un lugar en los Cuartos de Final de la Copa Africana

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- En la Copa Africana de Naciones, el camino de Sudáfrica continuará este domingo en los Octavos de Final, donde se enfrentará a Camerún en la cancha del Agdal Medina Stadium en Rabat, Marruecos, por el sueño de levantar el trofeo del certamen.

Los "Bafana Bafana" llegaron a esta instancia después de asegurar el segundo lugar del Grupo B de la Copa. A lo largo de la Fase de Grupos, dejaron un saldo de dos victorias (Angola y Zimbabue) y una derrota (Egipto).

Cabe recordar que, en seis meses, Sudáfrica será el primer rival de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026. Razón por la cual los dirigidos por Javier Aguirre siguen de cerca los pasos de la escuadra africana.

Sin embargo, esto será hasta el próximo 11 de junio en el partido inaugural de la justa mundialista. Por lo pronto, Sudáfrica continuará en la lucha por conquistar la Copa Africana de Naciones.

¿Cuándo y dónde se podrá ver el partido de Sudáfrica en la Copa Africana de Naciones?

Domingo, 4 de enero

Sudáfrica vs Camerún | Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones | 13:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión FOX One y Claro Sports.