Sufrida victoria de Spurs sobre Knicks

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NUEVA YORK.- Victor Wembanyama anotó 32 puntos, capturó ocho rebotes y repartió seis asistencias en su primera victoria en unas Finales de la NBA, al liderar a los Spurs de San Antonio a un triunfo por 115-111 la noche del lunes que recortó la ventaja de los Knicks de Nueva York a 2-1.

Los Spurs le propinaron a los Knicks su primera derrota en 46 días y potencialmente rescataron su temporada frente a una multitud en el Madison Square Garden que incluyó al presidente Donald Trump.

A los Knicks se les cortó su racha de 13 victorias consecutivas, la segunda más larga en la historia de los playoffs de la NBA, y desperdiciaron la oportunidad de quedar al borde de su primer campeonato desde 1973.

Stephon Castle y De´Aaron Fox encestaron tiros importantes en el cierre, mientras los Spurs evitaron caer en un hoyo de 3-0, del que ningún equipo de la NBA salió. Ahora pueden empatar la serie la noche del miércoles y tienen garantizado otro partido en casa, con el quinto juego programado para el sábado.

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Castle terminó con 23 puntos, mientras los Spurs iniciaron su intento de convertirse en el primer equipo en ganar las Finales de la NBA después de perder los dos primeros partidos en casa.

Jalen Brunson anotó 32 unidades y OG Anunoby sumó 28 por los Knicks, que perdieron por primera vez desde el 23 de abril, en el tercer juego de su serie de primera ronda contra Atlanta.

Los aficionados presenciaron un partido de ida y vuelta en la primera visita de las Finales de la NBA al Madison Square Garden desde 1999.

Wembanyama, el francés de 2,24 metros anotó 10 puntos en el último cuarto, ayudando a San Antonio a construir el colchón justo para resistir otro intento de remontada de Brunson.

San Antonio encestó nueve de sus primeros 11 tiros, mientras los Knicks y sus aficionados se frustraban con los árbitros y el juego descuidado del equipo local, y se fueron arriba 33-22 tras el primer cuarto.

La afición del Garden realmente no empezó a encenderse hasta que el triple de Anunoby coronó una racha de 11-2 que recortó la diferencia a 40-38. Los Knicks tomaron su primera ventaja de la noche con un triple de Brunson desde 26 pies, como parte de un gran cierre para terminar la primera mitad.