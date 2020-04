Sugieren que Olímpicos y Paralímpicos compartan ceremonias

En un intento por ahorrar costos tras el aplazamiento provocado por el coronavirus, el presidente del comité organizador de Tokio 2020, Yoshiro Morí opinó que las ceremonias de apertura y clausura podrían celebrarse de manera compartida.

Tradicionalmente, tanto los Juegos Olímpicos como Paralímpicos tienen inauguraciones diferentes, pero el alza en la realización de la justa ha llevado a presentar esa opción.

El mayor problema es que las cuatro ceremonias ya están con el boletaje vendido, por lo que el comité deberá compensar a las personas que no logren ingresar a los espectáculos que ya pagaron.

De nueva cuenta, en una entrevista con el periódico deportivo japonés Nikkan Sports, se le preguntó a Morí si Tokio 2020 se retrasaría de nuevo si no podía tener lugar en 2021. "No", respondió.

"En ese caso, las Olimpiadas serán desechadas. Hemos retrasado los Juegos Olímpicos hasta el próximo verano después de haber ganado la batalla. Las Olimpiadas serían mucho más valiosas que cualquier otra Olimpiada en el pasado si pudiéramos seguir adelante después de ganar esta batalla.

"Tenemos que creer esto de lo contrario nuestro arduo trabajo y esfuerzos no serán recompensados", aseveró.

La competición se pospuso hasta 2021 el mes pasado debido a la pandemia de coronavirus, con los Juegos Olímpicos que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto y los Juegos Paralímpicos programados para el 24 de agosto hasta el 5 de septiembre.