Supera el Barsa al Athletic Bilbao

BARCELONA.- Lamine Yamal volvió a demostrar su capacidad para decidir un partido el sábado cuando la estrella del Barcelona rompió el empate para lograr una victoria 1-0 ante el Athletic Bilbao.

El delantero español de 18 años recibió un pase de Pedri González que por fin le dejó algo de espacio para maniobrar por el costado derecho del área, donde con un toque se abrió el ángulo de disparo antes de colocar un zurdazo con efecto que pegó en el borde superior del poste más lejano.

El gol de la victoria en el minuto 68 mantuvo al equipo de Hansi Flick con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado, y encaminado a defender con éxito su título doméstico. En la jornada anterior, Yamal anotó su primer triplete en la liga en la victoria 4-1 sobre el Villarreal.

Sus 19 goles esta temporada ya son uno más de los que marcó en toda la campaña pasada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La trabajada victoria como visitante ante el club vasco llegó cuatro días después de que el Barcelona perdiera en las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Flick dio descanso a algunos de sus titulares habituales antes del viaje del Barcelona a Newcastle el martes para iniciar su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones. Pedri, Raphinha y Fermín López se mantuvieron en el banquillo hasta la última media hora. Marcus Rashford, Marc Bernal y Marc Casadó fueron titulares en su lugar.

Éric García y Joao Cancelo también fueron titulares por los laterales lesionados Jules Koundé y Alejandro Balde.El Barcelona necesitó al portero Joan García para mantener el marcador en cero hasta que apareció Yamal.