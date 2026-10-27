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Superan Hornets 110-103 a unos diezmados Wizards

Por AP

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Superan Hornets 110-103 a unos diezmados Wizards
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      CHARLOTTE, EE.UU.- Brandon Miller anotó 39 puntos, la mayor cifra de su carrera, y los Hornets de Charlotte vencieron 110-103 a los Wizards de Washington la noche del lunes para lograr su tercera victoria en cuatro partidos al inicio de la temporada.

      Los titulares Coby White (pantorrilla izquierda) y Kon Knueppel (isquiotibial izquierdo) y el principal suplente Grant Williams (isquiotibial derecho) aún no han jugado esta temporada con los Hornets, que hasta ahora han sabido gestionar bien sus ausencias.

      Miller anotó 27 puntos en los dos cuartos intermedios, mientras Charlotte tomaba el control del encuentro.

      El escolta, en su cuarta temporada, superó las 30 unidades por 14ta vez en su carrera y alcanzó esa cifra en partidos consecutivos por cuarta vez. Elegido en la primera ronda del draft de 2023 procedente de Alabama, Miller firmó hace una semana una extensión de contrato por cinco años y 209 millones de dólares.

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      Naz Reid terminó con 18 tantos y 12 rebotes para los Hornets, que tenían una ventaja aparentemente cómoda de 98-84 con 5:15 por jugar en el partido.

      Pero los Wizards (2-2), que buscaban su primer arranque 3-1 desde la temporada 2022-23, encestaron cinco triples en el tramo final y se acercaron hasta 103-100 con 1:13 por jugar.

      Miller encestó tiro en suspensión y más tarde convirtió un tiro libre para sus últimos tres puntos, para poner el marcador 106-100 con 38,3 segundos por jugar.

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