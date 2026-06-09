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Superan los Yankees a los Guardianes en extrainnings 7-5

Por AP

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Superan los Yankees a los Guardianes en extrainnings 7-5
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      CLEVELAND.- Cody Bellinger conectó un sencillo de dos carreras con las bases llenas en la décima entrada y los Yankees de Nueva York derrotaron 7-5 a los Guardianes de Cleveland la noche del lunes.

      Paul Goldschmidt y Ryan McMahon conectaron jonrones por los Yankees, que ganaron por primera vez en cuatro juegos de entradas extra esta temporada.

      El dominicano Ángel Martínez bateó un cuadrangular de dos carreras en la quinta para darle a los Guardianes una ventaja de 5-4 antes de que un rodado de Goldschmidt en la octava impulsara a Trent Grisham para empatar el juego.

      Con el venezolano Ali Sánchez como corredor automático en la décima, Ben Rice recibió base por bolas intencional con uno fuera. Max Schuemann impugnó un tercer strike cantado en cuenta completa y logró que se revirtiera a bola cuatro para llenar la casa. Los Guardianes adelantaron el cuadro interior, pero el hit de Bellinger al jardín izquierdo ante Shawn Armstrong (1-1) impulsó a Sánchez y a Rice.

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      David Bednar (2-3), el séptimo lanzador de los Yankees, ponchó a tres en una entrada y dos tercios sin permitir hits para llevarse la victoria. Retiró a cinco de los seis bateadores que enfrentó.

      Martínez atravesaba una mala racha de 8 hits en 61 turnos al bate antes de conectar un jonrón de dos carreras al jardín entre derecho y central ante Paul Blackburn en la quinta entrada. Fue el primer jonrón de Martínez desde el 17 de mayo contra Cincinnati.

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