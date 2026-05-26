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Surgen ganadores de Copa Libertadores de Voleibol

Por Romario Ventura

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Surgen ganadores de Copa Libertadores de Voleibol
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      Con la participación de 209 equipos provenientes de distintos estados del país, concluyó con gran éxito la quinta edición de la Copa Libertadores de Voleibol 2026, celebrada del 22 al 24 de mayo en los pabellones de la Feria Nacional Potosina. El evento contó con más de 20 canchas instaladas dentro de la FENAPO y reunió equipos provenientes de Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Querétaro, Veracruz, Guanajuato, Aguascalientes, Ciudad de México y diversas regiones potosinas.

      En la categoría Libre, los equipos campeones recibieron un premio de 25 mil pesos en efectivo, además de trofeos y reconocimientos. Campeones rama femenil: En la categoría Mini 2015 y menores, el campeonato fue para Matehuala, seguido por Águilas Blanco Valles y Quichanes Valles.

      Dentro de Infantil Menor 2013-14, Twister NL obtuvo el campeonato, mientras que Matehuala Rosa fue subcampeón y Quichanes Rojo finalizó tercero. En Infantil Mayor 2011-12, EVGA Agua conquistó el primer lugar, seguido de Twister NL y Tuneritas.

      La categoría Juvenil Menor 2009-10 fue ganada por Delfines Juvenil Menor, dejando en segundo lugar a Carmelitas y en tercero a Tuneritas.

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