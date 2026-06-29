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Surgen ganadores del Maratón Tangamanga

Bonyface Kaplaga y Anahí Rivera se llevaron la edición 40

Por Romario Ventura

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Surgen ganadores del Maratón Tangamanga
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      Con una gran participación de corredores nacionales e internacionales, se llevó a cabo la edición 40 del tradicional Maratón Tangamanga 2026, una de las competencias atléticas más importantes del país, que reunió a cientos de atletas en las distancias de 42 y 21 kilómetros.

      La salida se dio en punto de las 6:00 de la mañana desde la explanada del Planetario del Parque Tangamanga I, donde los participantes emprendieron el recorrido en busca de la gloria en una jornada marcada por el gran nivel competitivo.

      En la prueba reina de los 42 kilómetros, el triunfo en la rama varonil libre fue para Bonyface Kaplagat Kangogo, quien cruzó la meta con un tiempo de 2:29:32. El segundo lugar correspondió a Longole Paul, con 2:30:07, mientras que el tercer puesto fue para Gerardo J. Zárate Rangel, quien detuvo el cronómetro en 2:32:50.

      En la rama femenil libre, la victoria fue para Adriana Ortiz Hernández, tras completar el recorrido en 2:43:41. El segundo lugar fue para Itzu Villarce Cervantes, con un tiempo de 3:00:42, y el tercer sitio lo ocupó Gabriela Mora Lizardi, quien finalizó con registro de 3:20:47.

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      En la prueba de 21 kilómetros, la categoría única varonil fue dominada por Kalid Galván Amaya, quien se llevó el primer lugar con un tiempo de 1:11:22. La segunda posición correspondió a Mario Adán Santiago Medina Mata, al registrar 1:14:06, mientras que el tercer puesto fue para Javier Everardo Reyes Escareño, con un tiempo de 1:14:43.

      En la categoría única femenil, la victoria fue para Berenice Rodríguez Varela, quien cruzó la meta en 1:25:21. El segundo lugar fue para Victoria Vázquez, con un registro de 1:30:57, y el tercer sitio lo ocupó Alexia Dosal, al detener el cronómetro en 1:33:19.

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