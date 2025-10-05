logo pulso
Tashiro Fierro es descalificado en un combate contra Abraham Cordero

Fierro vuelve al ring con una actuación desafortunada al soltar una patada a su rival Abraham Cordero, marcando un desenlace polémico

Por El Universal

Octubre 05, 2025 02:55 p.m.
A
Foto: @ESPNKnockOut en X

Foto: @ESPNKnockOut en X

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La pelea estelar entre los mexicanos Ángel Fierro y Abraham Cordero tuvo un polémico desenlace en la Auditorio Municipal de Tijuana apenas en el tercer episodio.

El combate pactado a 10 rounds enfrentó a dos de los nombres más sonados en los superligeros; sin embargo, el regreso de Tashiro decepcionó a todo el público mexicano al ser descalificado por una imprudente y sorpresiva reacción.

Fierro soltó golpes al "estilo callejero", desobedeció al réferi y al final soltó una patada a la altura de la cadera al jalisciense 'Bombi' Cordero, quien aprovechó la situación y se fue al suelo; su esquina de inmediato entró al ring para calmar la situación.

Tashiro fue descalificado, confirmando así un 2025 para el olvido. Fierro no peleaba desde febrero cuando perdió por decisión ante Isaac "Pitbull" Cruz, en un candente combate en Las Vegas.

En julio, Fierro tendría su revancha ante Pitbull, pero luego de no dar el peso, aunado a un problema de salud, el pleito se tuvo que cancelar. Tres meses después tuvo su bochornoso regreso.

Ahora el mexicano Ángel Fierro está en el ojo del huracán luego de un turbulento y decepcionante 2025 en el que manchó su imagen.

