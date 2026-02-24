Televisa anuncia a Miguel Herrera como nuevo comentarista deportivo
Miguel Herrera se integra al panel de TUDN y Televisa para la cobertura del Mundial 2026.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- LaSelección Mexicanaenfrentará este miércoles, en el
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Estadio Corregidora de Querétaro, a Islandia, en un juego más de preparación para el Tricolor rumbo a su debut en la Copa del Mundo de 2026.
La escuadra de Javier Aguirre, que contará únicamente con futbolistas de la Liga MX, espera ofrecer una buena presentación en casa que fortalezca la confianza de los seguidores, quienes compraron la totalidad de las entradas con la ilusión de un triunfo.
El juego, que será transmitido por las dos cadenas de televisión más importantes del país, marcará para Televisa la presentación de Miguel Herrera, experimentado entrenador que fungirá como analista del encuentro.
El ex técnico del América, quien fracasó en su misión de llevar a Costa Rica a la Copa del Mundo al no superar las eliminatorias de Concacaf, fue anunciado por la televisora en redes sociales.
Herrera, que se encontraba a la espera de alguna oferta para regresar al banquillo en la Liga MX, también aportará su experiencia en los juegos del futbol mexicano y en algunos programas de debate de TUDN, empresa que lo incluirá en su panel rumbo al Mundial.
En el pasado, el "Piojo" ya había tenido un rol como comentarista al ser una de las figuras de Fox Sports, empresa que dejó para asumir la dirección técnica de la selección tica hace un tiempo.
no te pierdas estas noticias
Televisa anuncia a Miguel Herrera como nuevo comentarista deportivo
SLP
El Universal
Miguel Herrera se integra al panel de TUDN y Televisa para la cobertura del Mundial 2026.
Televisa ficha a Miguel Herrera como comentarista en partido México-Islandia
SLP
El Universal
El ex técnico del América se une a Televisa y TUDN para cubrir el futbol mexicano y el Mundial.
Selección de Portugal evalúa partido en México tras violencia
SLP
El Universal
Decisión final dependerá de coordinación con gobierno portugués y Federación Mexicana.