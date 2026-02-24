Televisa anuncia a Miguel Herrera como nuevo comentarista deportivo

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- La

este miércoles, en el

de Querétaro, a Islandia, en un juego más de preparación para el Tricolor rumbo a su debut en la Copa del Mundo de 2026.La escuadra de, que contará únicamente con futbolistas de la Liga MX, espera ofrecer una buena presentación en casa que fortalezca la confianza de los seguidores, quienes compraron la totalidad de las entradas con la ilusión de un triunfo.El juego, que serápor las dos cadenas de televisión más importantes del país, marcará parala presentación de, experimentado entrenador que fungirá como analista del encuentro.El ex técnico del América, quien fracasó en su misión de llevar aa la Copa del Mundo al no superar las eliminatorias de Concacaf, fue anunciado por la televisora en redes sociales.Herrera, que se encontraba a la espera de alguna oferta para regresar al banquillo en la Liga MX, también aportará su experiencia en los juegos del futbol mexicano y en algunos programas de debate de, empresa que lo incluirá en su panel rumbo al Mundial.En el pasado, el "" ya había tenido un rol como comentarista al ser una de las figuras de, empresa que dejó para asumir lade la selección tica hace un tiempo.