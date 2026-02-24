Sorloth pone al Atlético en octavos de Champions League

Tres goles de Sorloth, el primero, el tercero y el cuarto, y otro de Jhonny Cardoso, el segundo, han clasificado al Atlético de Madrid para los octavos de final de la Liga de campeones, tras golear al Brujas (4-1) en el Metropolitano en el partido de vuelta de la eliminatoria previa.

En el minuto 23, Sorloth hizo el 1-0. En el 36, el ecuatoriano Leandro Ordoñez firmó el empate (1-1). En la segunda mitad, en el minuto 48, Cardoso enganchó un derechazo al borde del área rival y anotó el 2-1. En el 76, Sorloth culminó un contragolpe del Atlético para hacer el 3-1. En el 87, de nuevo Sorloth puso el 4-1, tras una asistencia de Ruggeri.

El Atlético se clasifica para octavos de final de la Liga de campeones por el resultado global de 7-4, tras el 3-3 de la ida.