Temporada 2026 de la NFL arranca el 9 de septiembre

La temporada 2026 de la NFL comenzará el miércoles 9 de septiembre en el estadio Lumen Field de Seattle con los Seahawks, actuales campeones del Super Bowl, contra un rival por definir, informó este miércoles la liga de fútbol americano en un comunicado.

Partido inaugural en Seattle con Seahawks

Como es habitual, el primer partido de la nueva temporada de la NFL se jugará en el estadio de los campeones, en este caso unos Seahawks que ganaron el Súper Bowl de Santa Clara contra los New England Patriots el pasado febrero.

Primer partido de la NFL en Australia

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Un día después del debut de los Seahawks, la NFL organizará el primer partido de su historia en Australia, un duelo entre los San Francisco 49ers y Los Ángeles Rams con comienzo a las 20.35 hora del Este de Estados Unidos.

El rival de los Seahawks en el partido inaugural se anunciará esta primavera, informó la NFL.