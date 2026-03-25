logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Temporada 2026 de la NFL arranca el 9 de septiembre

El rival de los Seahawks para el partido inaugural será anunciado en primavera

Por EFE

Marzo 25, 2026 02:29 p.m.
A
Temporada 2026 de la NFL arranca el 9 de septiembre

La temporada 2026 de la NFL comenzará el miércoles 9 de septiembre en el estadio Lumen Field de Seattle con los Seahawks, actuales campeones del Super Bowl, contra un rival por definir, informó este miércoles la liga de fútbol americano en un comunicado.

Partido inaugural en Seattle con Seahawks

Como es habitual, el primer partido de la nueva temporada de la NFL se jugará en el estadio de los campeones, en este caso unos Seahawks que ganaron el Súper Bowl de Santa Clara contra los New England Patriots el pasado febrero.

Primer partido de la NFL en Australia

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Un día después del debut de los Seahawks, la NFL organizará el primer partido de su historia en Australia, un duelo entre los San Francisco 49ers y Los Ángeles Rams con comienzo a las 20.35 hora del Este de Estados Unidos.

El rival de los Seahawks en el partido inaugural se anunciará esta primavera, informó la NFL.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Temporada 2026 de la NFL arranca el 9 de septiembre
Temporada 2026 de la NFL arranca el 9 de septiembre

Temporada 2026 de la NFL arranca el 9 de septiembre

SLP

EFE

El rival de los Seahawks para el partido inaugural será anunciado en primavera

Entérate | Partidos del Mundial que podrás disfrutar en el cine
Entérate | Partidos del Mundial que podrás disfrutar en el cine

Entérate | Partidos del Mundial que podrás disfrutar en el cine

SLP

El Universal

La cartelera incluye encuentros de México y otros equipos destacados en salas de todo el país

Denuncian a la FIFA por venta de boletos
Denuncian a la FIFA por venta de boletos

Denuncian a la FIFA por venta de boletos

SLP

El Universal

Wembanyama espera ganar el premio MVP
Wembanyama espera ganar el premio MVP

Wembanyama espera ganar el premio MVP

SLP

AP

El astro de San Antonio no quiere dejar dudas al final de la temporada