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Tendrá SL fecha de ciclismo de montaña

Por Redacción

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Tendrá SL fecha de ciclismo de montaña
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      El municipio de Villa de Reyes será escenario de una fecha oficial del Serial Nacional de Maratón MTB de la Unión de Ciclismo de Montaña de México (UCMEX), programada para el próximo 14 de junio, en lo que representa el regreso de una competencia nacional de esta disciplina a territorio potosino después de más de diez años.

      La justa deportiva es organizada por LICIVILLA en coordinación con el Ayuntamiento de Villa de Reyes y contará con el aval de las autoridades nacionales del ciclismo de montaña, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario deportivo estatal en este 2026.

      Al formar parte del Serial Nacional de Maratón MTB, la competencia otorgará puntos para el ranking nacional, motivo por el cual se espera la presencia de ciclistas provenientes de diversos estados de la República Mexicana que buscarán fortalecer sus aspiraciones dentro de la clasificación rumbo a los campeonatos nacionales de la especialidad.

      La prueba reunirá a destacados exponentes del ciclismo de montaña mexicano, quienes recorrerán rutas diseñadas para aprovechar las condiciones naturales del municipio, caracterizado por sus caminos rurales y terrenos ideales para la práctica de esta modalidad deportiva.

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      Los organizadores destacaron que la realización de esta fecha nacional representa una oportunidad para impulsar el desarrollo del ciclismo de montaña en San Luis Potosí, además de permitir que los pedalistas locales compitan ante algunos de los mejores corredores del país sin necesidad de salir de la entidad.

      Asimismo, señalaron que el evento contribuirá a la promoción turística y económica de Villa de Reyes, gracias a la llegada de deportistas, equipos de apoyo, familiares y aficionados que acompañarán la competencia durante el fin de semana. La convocatoria contempla diversas categorías en las ramas varonil y femenil, por lo que se espera una amplia participación de ciclistas de diferentes edades y niveles competitivos.

      La salida está programada para el domingo 14 de junio.

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