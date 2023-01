Tenistas deciden no representar a México en la Copa Davis

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- A menos de una semana para que se disputara el México - China Taipei por Copa Davis en el deportivo La Asunción en Metepec, Estado de México, los tenistas tricolores anunciaron en redes sociales su retirada de la clasificación por problemas con la Federación Mexicana de Tenis.

El mexicano Santiago González, considerado uno de los mejores doblistas en la historia del país y actualmente rankeado en el puesto número 25 de la ATP en esa categoría, publicó un comunicado en comunión con los demás integrantes del equipo, donde presentan las "razones por las cuales no estamos participando en la Copa Davis el 4 y 5 de febrero del 2023".

"La falta de comunicación, nula planeación con el equipo y falta de interés en buscar las mejores condiciones de juego, demuestran que la situación no se ha llevado de la forma correcta y los intereses personales han tenido prioridad sobre los deportivos" describe el mensaje de los jugadores.

"Es triste que la FMT (Federación Mexicana de Tenis) no tenga los mínimos estándares en el trato y planeación con los mejores representantes nacionales. La ITF está al tanto de nuestras razones para no formar parte de esta serie" agregan.

Hasta este lunes, la Federación presidida por Carlos González López no ha presentado su postura o algún comentario al respecto.