Thiago Almada, el campeón mundial que marca diferencia en Atlanta y en la MLS

Thiago Almada puede presumir de algo que nadie más había conseguido en la MLS: ser el primero en proclamarse campeón del mundo como jugador activo de un club de la liga de Estados Unidos.

Han transcurrido siete meses desde que Argentina se consagró en Qatar y el protagonismo del volante ofensivo de 21 años con el Atlanta United sigue en alza.

Rebasado el ecuador de su segunda temporada, Almada está entre los candidatos al premio al mejor jugador de la liga.

Suma 10 asistencias — la segunda mejor marca en el curso — y ha marcado ocho goles en 21 partidos. El apellido de Almada aparece entre los cinco primeros en diversos apartados de acciones ofensivas.

"Creo que mi experiencia en Atlanta me aportó muchísimo para ir al Mundial y que me sigan llamando la selección", dijo Almada en una entrevista con The Associated Press. "Escuché al técnico de la selección (Lionel Scaloni) decir que no le importa en qué club estás, sino cómo compites. Eso lo valoro muchísimo y trato de seguir así".

"Me siento bien. Busco seguir mejorando con el club, tratar de demostrar porqué me llamaron a la selección y también de disfrutar estar con esa camiseta, que es lo más lindo que le puede pasar a un jugador", añadió.

Con su regate, su criterio para tirar el pase preciso en el momento correcto y su olfato goleador, Almada es un futbolista completo.

Lo dicen sus compañeros.

"El talento de Thiago es alucinante", comentó Giorgios Giakomakis, el delantero griego con el que ha conformado una peligrosa sociedad en ataque que alimenta la ilusión de Atlanta de volver a reinar en la MLS. "Su habilidad, su visión de juego, es increíble. Todo depende de su ambición y cuán lejos quiere llegar".

Pero sus días o meses en Atlanta estarían contados. En la órbita de clubes europeos, podría salir en lo que queda del mercado de pases de verano o en la próxima ventana de invierno.

La idea es que Atlanta — campeón de la MLS en 2018 — repita la operación que hizo con el también volante Miguel Almirón. Tras llegar procedente de Sudamérica por ocho millones de dólares en 2016, el club estadounidense lo vendió al Newcastle por 20 millones menos de tres años después, rompiendo el récord para una transferencia de un jugador de la MLS.

Almada llegó a Atlanta desde Vélez Sarsfield en diciembre de 2021 por un monto de 16 millones de dólares, según versiones de prensa. Consolidado en la MLS y con la credencial de campeón mundial, se ventila que su valor podría exceder los 30 millones.

Todo ese ruido sobre una posible venta le tiene sin cuidado.

"Estoy con la cabeza puesta en Atlanta", dijo Almada a la AP. "Si llega alguna oferta, lo pensaré mucho junto con mi familia. Pero ahora mismo estoy tranquilo aquí".

Su presente es espléndido y avala la decisión de jugar en Estados Unidos.

Y su palabra tiene peso al referirse a lo que espera a Lionel Messi, su capitán en la selección argentina que acaba de desembarcar en la MLS con el Inter Miami. ¿Cómo ve el paso que ha dado el as en su carrera?

"En cada cancha que vaya lo van a disfrutar. Va a llenar todas las canchas y Leo lo va a disfrutar mucho. Nada más puedo desearle lo mejor. Seguro va a querer ganarlo todo", dijo Almada.

No tardará mucho en encontrarse frente a Messi sobre el césped. Atlanta visitará a Miami el 25 de julio por la Leagues Cup, el torneo que aglutina a todos los 47 clubes de la MLS y la Liga de México.