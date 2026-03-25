Tigres y América se enfrentan en duelo clave de Jornada 14

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- La fase regular de la

entra en la recta final y las

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siguen en lo alto de launa jornada más.Este miércoles comienza ladel torneo Clausura 2026 de lacon el partido más esperado:en el. El tercer y cuarto lugar, respectivamente, con 30 puntos cada equipo.Arriba de estos conjuntos, en el, están lascon 30 unidades también, pero mejor(28),(27), Cruz Azul (24) y Tijuana (21) completan los primeros ochos lugares de la tabla, sitios que dan un boleto a la ronda dePor su parte,(21),(18), Pumas (17) y León (15) acompañan de cerca a los ocho primeros lugares y aspiran todavía a colarse por ungrande del circuito rosa.En la parte de abajo ya haycomo(9), Atlas (8), Puebla (6), Santos (5), Necaxa (4) y(1).