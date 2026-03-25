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Tigres y América se enfrentan en duelo clave de Jornada 14

Tigres y América, tercer y cuarto lugar, disputan partido decisivo en estadio Universitario.

Por El Universal

Marzo 25, 2026 04:37 p.m.
A
Tigres y América se enfrentan en duelo clave de Jornada 14

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- La fase regular de la

Liga MX Femenil
entra en la recta final y las Rayadas de Monterrey

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siguen en lo alto de la clasificación una jornada más.
Este miércoles comienza la Jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil con el partido más esperado: Tigres vs América en el estadio Universitario. El tercer y cuarto lugar, respectivamente, con 30 puntos cada equipo.
Arriba de estos conjuntos, en el subliderato, están las Tuzas de Pachuca con 30 unidades también, pero mejor diferencia de goles.
Toluca (28), Chivas del Guadalajara (27), Cruz Azul (24) y Tijuana (21) completan los primeros ochos lugares de la tabla, sitios que dan un boleto a la ronda de Cuartos de Final.
Por su parte, FC Juárez (21), Mazatlán FC (18), Pumas (17) y León (15) acompañan de cerca a los ocho primeros lugares y aspiran todavía a colarse por un boleto a la fiesta grande del circuito rosa.
En la parte de abajo ya hay equipos eliminados como Atlético de San Luis (9), Atlas (8), Puebla (6), Santos (5), Necaxa (4) y Querétaro (1).

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