¡RADIANTE Y FELIZ!

¡RADIANTE Y FELIZ!

Todd Monken será coach de Browns

Por EFE

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
Todd Monken será coach de Browns

Todd Monken dejó este miércoles de ser el coordinador ofensivo de los Baltimore Ravens para firmar como el nuevo entrenador de los Cleveland Browns para la temporada 2026 de la NFL.

"Estamos muy emocionados de nombrar a Todd Monken como nuestro entrenador en jefe. Todd es muy inteligente y su mentalidad ofensiva, experimentada e innovadora, ha sido clave en la construcción de ataques productivos y exitosos en la NFL y a nivel universitario durante los últimos 20 años", afirmaron Dee y Jimmy Haslam, propietarios de los Cleveland Browns.

Monken estuvo desde 2023 como encargado de las llamadas en ataque de los Ravens, equipo con el que esta campaña no se clasificó a los playoffs.

Con los Browns, el ´coach´ que cumplirá 60 años el próximo lunes, tendrá su primera experiencia como entrenador en jefe en la NFL.

Llega para sustituir a Kevin Stefanski.

