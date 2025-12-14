Toluca conquista el bicampeonato del Apertura 2025

El cielo se volvió a pintar de rojo escarlata. El Toluca defendió su corona como monarca y conquistó el bicampeonato de la Liga MX. Espectacular cierre de año para un equipo que lo ganó absolutamente todo.

Con un 2-1 en la vuelta, un 2-2 global y un 9-8 en tanda de penaltis, los Diablos Rojos derrotaron a los Tigres y lograron la hazaña. De la mano de su capitán y talismán, levantaron el trofeo del Apertura 2025.

LEA TAMBIÉN FIFA recibe 5 millones de solicitudes de boletos para el Mundial FIFA 2026 Partidos como Colombia vs Portugal, Brasil vs Marruecos y México vs Corea del Sur destacan entre los más solicitados en la fase de sorteo de boletos para el Mundial FIFA 2026.

Lafue cardíaca., quien vino desde la banca y reapareció tras su lesión, se convirtió en el. Nadie mejor que él para robarse los reflectores.Como era de esperarse, el segundo capítulo de la final fue un verdadero vaivén de emociones. Los dos equipos pusieron el. Tenían el objetivo y deseo de, pero sólo uno podía hacerlo.Los depegaron primero y pusieron a temblar a los Antonio Mohamed. Le metieron un fuerte susto al diablo en el infierno., con su jerarquía, tomó el balón para cobrar unal borde del área grande escarlata. Su disparo se estrelló en; para su fortuna, el balón se incrustó en la portería de(13'), quien se lanzó para el otro lado. Nada que reprocharle al sustituto de Hugo González.El conjunto escarlata tardó en reaccionar, a pesar de que se adueñó de la posesión del balón. Los visitantes estaban bien parados atrás y sólo una genialidad podía romper su cerrojo. Y así fue., con ese desequilibrio que lo caracteriza y la zurda privilegiada que posee, amagó a dos rivales y metió un estupendo zapatazo, inalcanzable para Nahuel Guzmán (40'), quien con su estirada embelleció aún más la postal.Eldel extremo brasileño regresó a la vida a los, pero necesitaban otra anotación para empatar el marcador global. La consiguieron el momento más oportuno., el tricampeón de goleo apareció cuando su equipo más lo necesitaba. Como el "killer" que es, aprovechó una estupenda asistencia de; solamente tuvo que desviar ligeramente el balón para vencer al cancerbero argentino (51').La Bombonera estalló. La ilusión de lavolvió. El bicampeonato ya no lucía tan lejano. Aunque, faltaban 30 minutos por disputarse.Luego del tiempo reglamentario, el marcador global no se movió y hubo necesidad de jugar. Se vivió una media hora de pura intensidad y de puro dramatismo, pero todo se tuvo que definir enAhí, la diferencia radicó en el buen pie dey en las dos atajadas deElesdel futbol mexicano, conquistó suy alcanzó a las Chivas como el segundo máximo ganador. Es hora de considerarlo como uno de los grandes de México.