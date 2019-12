Tom Brady regala jersey a jugador que no quiso pedírselo

En las más recientes campañas, la NFL adoptó una tradición propia del futbol al tener jugadores intercambiando camisetas al final de los partidos.

Como es de suponerse, la mayoría de las veces los jugadores estelares reciben la mayoría de las peticiones.

El domingo por la tarde, el corredor de los Bengals, Joe Mixon se deleitó con el hecho de conocer a Tom Brady.

"No voy a mentir", tuiteó Mixon. "Quería pedirle su camiseta, pero estaba demasiado asustado para preguntar".

Brady respondió rápidamente para respetar la admiración de Mixon, respondiendo en Twitter: "¡Gran juego Joe, te enviaré una camiseta!"

Brady, de 42 años, elaboró el intercambio durante su aparición semanal en la radio, recordando hace casi dos décadas cuando estaba en el otro extremo de tales experiencias.

"Voy a enviarle uno porque lo vi anoche, y eso es genial", dijo Brady. "Siento lo mismo por tantos jugadores jóvenes que me inspiran. Ese tipo es uno de los grandes corredores de la liga. Hubo un tiempo en que era un jugador joven y admiraba a tantos jugadores. Ahora que Estoy en el otro extremo, entiendo cómo va"

"Ves a estos muchachos jugando en la televisión y luego los conoces y es surrealista. Siento que todavía estoy con muchachos. He estado cerca de Joe Montana y Steve Young y Jerry Rice y Brett Favre, algunos de los grandes y siento que de la misma manera sobre algunos de ellos.

Es solo parte de nuestra naturaleza. Creo que la NFL es una gran camaradería. Por duro que sea y tan violento como sea el juego, creo que hay mucho respeto que realmente encuentras en contacto deportes porque te das cuenta del nivel de compromiso y dedicación que requiere ", dijo Brady.