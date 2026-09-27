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Trepidante empate de Cruz Azul ante Toluca

Por El Universal

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Trepidante empate de Cruz Azul ante Toluca
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Cruz Azul dejó escapar una victoria que parecía tener en la bolsa ante Toluca.

      La Máquina ganaba 2-0, pero los Diablos revirtieron el marcador y se pusieron 3-2. Cuando todo apuntaba a otra derrota, el Toro Fernández apareció al 90+5´ para rescatar el 3-3.

      El cuadro celeste fue superior durante buena parte de la primera mitad. Con posesión en el mediocampo y ataques por las bandas, encontró espacios ante una defensa de Toluca que sufrió para contener sus llegadas.

      Nico Ibáñez abrió el marcador a 7´. José Paradela armó la jugada desde el mediocampo y mandó un centro que dejó al delantero frente al arco. Ibáñez controló, encaró a Luis García y definió para poner el 1-0.

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      El segundo golpe llegó con Gabriel Fernández, apareció al minuto 38 para marcar el 2-0 y parecía que la Máquina tenía el partido bajo control.

      Pero el partido cambió por completo en cuestión de minutos. Una falta de Willer Ditta sobre Luan Garcia terminó en penalti y Helinho convirtió desde los once pasos al 55´. Un minuto después, Alexis Vega apareció para marcar el 2-2 y poner contra las cuerdas al campeón.

      Toluca tomó el control emocional del encuentro y Vega volvió a aparecer al 78´. El atacante recibió el balón, venció a Andrés Gudiño y puso el 3-2. Vega besó el escudo de los Diablos y celebró con sus compañeros.

      Cuando todo parecía perdido, el "Toro" Fernández tuvo una tarde soñada. El uruguayo ya había marcado en el partido y, al 90+5´, volvió a hacerse presente para firmar el 3-3.

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