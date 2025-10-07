logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TECMUN

Fotogalería

TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Tri Sub 20 busca quinto partido en Mundial Sub 20 frente a Chile

El equipo mexicano busca mantener su racha invicta y asegurar su pase a Cuartos de Final

Por El Universal

Octubre 07, 2025 05:34 p.m.
A
Tri Sub 20 busca quinto partido en Mundial Sub 20 frente a Chile

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este martes México quiere mantener su invicto en el Mundial Sub 20 y además buscará su boleto a los Cuartos de Final ante la anfitriona selección de Chile, en el estadio Elías Figueroa Brander.

Los dirigidos por Eduardo Arce tuvieron una excelente fase de grupos al empatar con España y Brasil y derrotar a Marruecos, para avanzar en segundo lugar en el grupo de la muerte.

Por su parte, los andinos, a pesar de ser los anfitriones, no dejaron las mejores sensaciones en la fase de grupos, tras vencer a Nueva Zelanda y caer contra Japón y Egipto.

En Chile, los medios han subestimado y se han burlado de Gilberto Mora, la gran estrella del Tri.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, tanto Arce como los futbolistas tricolores están convencidos que la mentalidad será clave para dejar en el camino a los anfitriones y avanzar al famoso quinto partido del Mundial sub 20.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

LeBron James revela anuncio publicitario con Hennessy
LeBron James revela anuncio publicitario con Hennessy

LeBron James revela anuncio publicitario con Hennessy

SLP

AP

Hennessy lanza botella de edicion limitada en honor a LeBron James, generando expectativas en una posible campaña publicitaria.

Tri Sub 20 busca quinto partido en Mundial Sub 20 frente a Chile
Tri Sub 20 busca quinto partido en Mundial Sub 20 frente a Chile

Tri Sub 20 busca quinto partido en Mundial Sub 20 frente a Chile

SLP

El Universal

El equipo mexicano busca mantener su racha invicta y asegurar su pase a Cuartos de Final

Jerry Jones multado con $250 mil por gesto obsceno en MetLife Stadium
Jerry Jones multado con $250 mil por gesto obsceno en MetLife Stadium

Jerry Jones multado con $250 mil por gesto obsceno en MetLife Stadium

SLP

AP

La NFL impone multa a Jerry Jones por gesto involuntario hacia aficionados en el MetLife Stadium

NASCAR pide conciliación judicial por demanda antimonopolio
NASCAR pide conciliación judicial por demanda antimonopolio

NASCAR pide conciliación judicial por demanda antimonopolio

SLP

AP

Disputa legal en NASCAR: equipos piden continuar con mediador Jeffrey Mishkin. Conflicto sobre sistema de cartas en el negocio de NASCAR.