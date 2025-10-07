Tri Sub 20 busca quinto partido en Mundial Sub 20 frente a Chile

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este martes México quiere mantener su invicto en el Mundial Sub 20 y además buscará su boleto a los Cuartos de Final ante la anfitriona selección de Chile, en el estadio Elías Figueroa Brander.

Los dirigidos por Eduardo Arce tuvieron una excelente fase de grupos al empatar con España y Brasil y derrotar a Marruecos, para avanzar en segundo lugar en el grupo de la muerte.

Por su parte, los andinos, a pesar de ser los anfitriones, no dejaron las mejores sensaciones en la fase de grupos, tras vencer a Nueva Zelanda y caer contra Japón y Egipto.

En Chile, los medios han subestimado y se han burlado de Gilberto Mora, la gran estrella del Tri.

Sin embargo, tanto Arce como los futbolistas tricolores están convencidos que la mentalidad será clave para dejar en el camino a los anfitriones y avanzar al famoso quinto partido del Mundial sub 20.