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Triunfan Tigers en despedida de Justin Verlander

Por AP

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Triunfan Tigers en despedida de Justin Verlander
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      DETROIT.- Justin Verlander se despidió entre lágrimas, acompañado por su hija de 7 años, al dejar el sábado por última vez un montículo de las Grandes Ligas en la victoria 4-3 de los Tigres de Detroit ante los Piratas de Pittsburgh.

      El venezolano Eduardo Valencia conectó un jonrón de dos carreras para dejar tendido al rival frente a Mason Montgomery (6-4) dentro de un racimo de tres carreras en novena entrada y que incluyó un rodado productor de Kevin McGonigle.

      Verlander permitió dos carreras y cinco hits en 5 1/3 entradas, con una base por bolas y seis ponches, en una actuación de 91 lanzamientos.

      Verlander terminó con marca de 266-159 en 557 aperturas, con efectividad de 3,33 y 3.560 ponches, octavo en la lista histórica.

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      El boricua Javier Báez conectó un doble productor en la sexta, y Bryan Reynolds amplió la ventaja de Pittsburgh a 3-1 con un triple impulsor en la octava.

      Jacob Waguespack (2-2) lanzó 1 1/3 entradas sin permitir carreras.

      Pittsburgh (81-80) necesita una victoria para lograr su primera temporada ganadora desde 2018.

      El relevista de los Piratas Kirby Yates hizo la primera apertura de su carrera tras 517 apariciones como relevista. El derecho de 39 años permitió dos hits en 1 2/3 entradas en lo que, según manifestó, podría ser su último juego.

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