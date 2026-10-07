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Triunfo del rancho El Dorado en el "Bigotes Fest"

Por Romario Ventura

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
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Triunfo del rancho El Dorado en el "Bigotes Fest"
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      En medio de un gran ambiente se llevó a cabo la charreada "Bigotes Fest" en el Lienzo Rancho El Refugio, competencia que reunió a los equipos Rancho El Dorado, de Valentín Bravo; Rancho El Patolito, de Julián Bravo, y el anfitrión Rancho El Refugio, de Jorge Veloz, en una jornada que congregó a aficionados a la charrería.

      El triunfo correspondió a Rancho El Dorado, escuadrón potosino que se prepara para participar en el Congreso Nacional, al finalizar con 237 puntos. Entre sus actuaciones más destacadas estuvieron la cala de Valentín Bravo, de 25 unidades; el pial de Don Chuy López, de 22; y las colas de Sebastián Bravo, Arturo Alvarado y Eduardo Alvarado, quienes sumaron 31, 33 y 14 puntos, respectivamente.

      En la terna, Valentín Bravo consiguió un lazo de 24 puntos, mientras que Maximiliano Alvarado aportó 30 unidades con el pial. Arturo Alvarado sumó seis puntos en la monta de yegua y posteriormente Valentín Bravo acertó una mangana a pie de 16, Maximiliano Alvarado consiguió una a caballo de 24 y Arturo Alvarado cerró la actuación con un paso de la muerte de 22 puntos.

      Rancho El Patolito terminó en la segunda posición con 199 unidades. Julián Bravo inició con una cala calificada con 32 puntos.

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