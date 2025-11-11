Será operado JJ Macías de su rodilla derecha

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de los pronósticos, los Pumas consiguieron derrotar al Cruz Azul y clasificar al Play-In como el último invitado.

Con una remontada espectacular, el equipo de Efraín Juárez le arrebató los tres puntos y el liderato a “La Máquina” de Nicolás Larcamón.

En el Estadio Cuauhtémoc, Los del Pedregal demostraron garra de que querer clasificar a la Fase Final del Apertura 2025.

Con goles de Jorge Ruvalcaba, Álvaro Angulo y Alan Medina, los Pumas escalaron a la décima posición de la tabla general y se colaron al Play-In, donde enfrentarán al Pachuca por una segunda oportunidad para avanzar a la Liguilla.

Sin embargo, durante el duelo ante el conjunto de La Noria, los universitarios sufrieron una baja más que dolorosa.

A los 10 minutos de haberse escuchado el silbatazo inicial y cuando la escuadra auriazul ya tenía la ventaja en el marcador (0-1), José Juan Macías tuvo que abandonar el terreno de juego tras un fuerte contacto con José Paradela.

JJ no pudo continuar en el cotejo y fue sustituido.