UEFA acepta a Marruecos en candidatura mundialista de Europa

De ser un opositor a candidaturas intercontinentales por la sede del Mundial de 2030, el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin respaldó públicamente que Marruecos se sume a la propuesta de Europa.

"Me parece una buena idea", dijo Ceferin en una rueda de prensa tras el Congreso de la UEFA el miércoles. "Tiene sentido unir fuerzas con Marruecos. Marruecos está muy cerca de España y Portugal".

La candidatura ibérica incluyó a Ucrania en octubre pasado. Marruecos, cuyo equipo nacional causó sensación en la Copa Mundial de Qatar 2022 tras eliminar a España y Portugal para alcanzar a las semifinales, se incorporó a la propuesta el mes pasado.

En 2018, Marruecos salió derrotada en la puja por la sede del Mundial de 2026, ganada por Estados Unidos, Canadá y México. Prometieron insistir en la siguiente edición.

A fines de ese año, políticos españoles plantearon la posibilidad de incorporar a Marruecos, su vecino del norte de África, lo cual fue provocó el rechazo de Ceferin.

"Alguien debería decirle alguna vez a los políticos que no les corresponde pronunciarse sobre si deben ser anfitriones o no de una Eurocopa o del Mundial", dijo Ceferin en diciembre de 2018. "No estoy a favor de candidaturas intercontinentales".

Pero la situación ha cambiado. El cónclave de la UEFA este miércoles en Lisboa, donde Ceferin fue reeleecto por aclamación para un mandato de cuatro años más, comenzó con un mensaje del primer ministro de Portugal alabando la candidatura intercontinental.

"Es el mensaje más fuerte que podemos darle al mundo, a Europa, a África, de que podemos avanzar de la mano del fútbol", dijo el primer ministro António Costa ante una audiencia que incluyó al presidente de la confederación africana Patrice Motsepe y al presidente de la FIFA Gianni Infantino.

Europa y África reúnen entre ellos a 109 de los 211 miembros de la FIFA, aunque los países con candidaturas no pueden votar en la elección prevista para septiembre de 2024.

Sudamérica lanzó una candidatura que reúne a cuatro países y que apela al factor sentimental de que se celebrará el centenario del Mundial. Incluye a Uruguay, sede del primer torneo en 1930, y el flamante campeón Argentina. Chile y Paraguay completan la candidatura.

Arabia Saudí también ambiciona organizar un Mundial y se especula que podría presentar una candidatura que incluiría a Egipto en África y Grecia en Europa. No se ha aclarado si la UEFA permitirá que uno de sus miembros sea parte de una candidatura rival.