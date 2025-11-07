Última fecha de la Liga MX: Definición de la Liguilla y clasificación de equipos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX está por comenzar y eso significa que la Liguilla está a la vuelta de la esquina.

Este viernes 7 de noviembre se pone en marcha de la última fecha de la Fase Regular del torneo, por lo que la fiesta grande del futbol mexicano está cada vez más de arrancar.

Por tal motivo, cada uno de los partidos que se jugarán a lo largo del fin de semana serán sumamente importantes de cara a que se defina el Play-In y los cuartos de final.

A pesar de que es la última jornada, todavía quedan algunos boletos por repartirse; en específico, queda un espacio para entre los seis primeros clasificados, que será disputado por las Chivas y el FC Juárez. Aunque, el Rebaño tiene la ventaja a su favor, gracias a los puntos (26) y a la diferencia de goles (+5), por lo que los Bravos tendrían que ir al Play-In.

Por otro lado, estará en juego el último cupo entre los 10 primeros puestos, que, de momento, pertenece a los Pumas, pero que el Santos, el Atlas, el Querétaro, el Atlético San Luis y Necaxa todavía lucharán por arrebatárselo.

En la parte alta de la tabla general, cuatro equipos estarán peleando por quedarse con el súperliderato: Cruz Azul (35), Toluca (34), América (34) y Tigres (33).

La Máquina tiene todo a su favor, ya que una victoria sobre los Pumas le permitiría asegurar la cima de la clasificación general.

Cabe resalta que también se estará definiendo el título de goleo del Apertura 2025, donde Armando González (Chivas), Joao Pedro (Atlético San Luis) y Paulinho (Toluca) están peleando con 11 anotaciones cada uno.

Por tal motivo, la última fecha del torneo será más que emocionante y cada uno de los nueve partidos serás más que interesantes.

Horarios y canales para ver en vivo los partidos de la Liga MX de hoy

· FC Juárez vs Querétaro

· Fecha: Viernes 7 de noviembre

· Hora: 19:00

· Estadio: Olímpico Benito Juárez

· Transmisión: Azteca 7/Caliente TV/ FOX One

· Tijuana vs Atlas

· Fecha: Viernes 7 de noviembre

· Hora: 21:00

· Estadio: Caliente

· Transmisión: Caliente TV/ FOX One

· Mazatlán FC vs Necaxa

· Fecha: Viernes 7 de noviembre

· Hora: 21:00

· Estadio: El Encanto

· Transmisión: Azteca 7/Caliente TV/ FOX One