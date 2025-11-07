logo pulso
Incautan drogas y armas en operativo en Culiacán

Operación Frontera Norte: balance de detenciones, armas y drogas incautadas en la lucha contra el narcotráfico.

Por El Universal

Noviembre 07, 2025 12:27 p.m.
A
Incautan drogas y armas en operativo en Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Gabinete de Seguridad del gobierno de México localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino para la extracción de hachís en Badiraguato, Sinaloa, como parte de la estrategia de pacificación del estado.

En el lugar, informaron las autoridades federales, se aseguraron 300 kilos de marihuana, 300 litros de acetona, un condensador, cuatro destiladores, un tanque de nitrógeno, tres tanques de gas isobutano, un extractor de gas butano y un inmueble.

Además, en Culiacán, se detuvo a cinco personas, se aseguró una ametralladora, 20 armas largas, 77 cargadores, 1,515 cartuchos, 25 artefactos explosivos improvisados, siete chalecos tácticos, dos vehículos y un inmueble.

En otra acción en el mismo municipio, se localizó una mochila que contenía 11 kilos de pastillas de fentanilo.

El gobierno también señaló que, desde el arranque de la "Operación Frontera Norte", el pasado 5 de febrero, se ha realizado la detención de 8 mil 785 personas y el aseguramiento de 6 mil 764 armas de fuego, un millón 166 mil 333 cartuchos de diversos calibres, 31 mil 077 cargadores y 107 mil 567 kilos de droga, entre ellos, 494 de fentanilo.

