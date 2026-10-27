Un éxito la carrera atlética el Club Libanés Potosino

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Con la participación de más de 500 corredores, este domingo se llevó a cabo con éxito la Carrera Atlética del Club Libanés Potosino XXVI, como parte de los festejos por el 31 aniversario del Club Deportivo. La competencia reunió a atletas de diferentes edades y niveles competitivos, quienes se dieron cita para disfrutar de una jornada deportiva en las distancias de 5 y 10 kilómetros.

La salida y meta se instalaron en la entrada principal del Club Libanés Potosino, donde los participantes emprendieron el recorrido con entusiasmo para buscar los primeros lugares de sus respectivas categorías. La justa atlética destacó por la respuesta de los corredores, quienes contribuyeron a dar realce a esta celebración deportiva.

En la categoría General Varonil de los 10 kilómetros, Arturo Israel Reyna, del equipo Aguas de Lourdes, conquistó el primer lugar con un tiempo de 31 minutos y 41 segundos. El segundo puesto fue para Manuel Alejandro Martínez Gómez, de Los 3 Cochinitos, con 32:01, mientras que Kalid Galván Amaya, del equipo Zatopek, terminó tercero con 32:51.

Por su parte, en la categoría General Femenil, la keniana Beatrice Gesalwa se adjudicó la victoria con un registro de 37:48 minutos. Aide Laura Hernández Rivera, representante de JJ Vidrio y Aluminio, finalizó en la segunda posición con 41:17, seguida por María Margarita Pérez Contreras, de Los Bodokines, quien cruzó la meta en 43:30. En la categoría de 19 a 39 años Varonil, Jorge Iván Ramos Torres se llevó el triunfo con 33:25, seguido por Mario Adán Santiago Medina Marco, de Zatopek, con 35:03, y Sebastián de Jesús Alonso Delgado, de Sweet Vegan Endek, con 35:27. En la rama Femenil, Zaida Ali Colorado Orozco, del equipo Benjamín Portales, ocupó el primer lugar con 44:20, mientras que Alison Ramírez fue segunda con 44:53 y Carolina Berenice Pescina Espinoza, de CLP, terminó tercera con 50:56.

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En la distancia de 5 kilómetros fueron los siguientes: En la categoría General Femenil, Melissa Quintanilla Galicia, del Quintanilla Team, se adjudicó el primer lugar con un tiempo de 20 minutos y 12 segundos.

El segundo puesto correspondió a Esmeralda Ramos Ramos, del Joselos Team, con 20:50, mientras que Blanca Vanessa Ledezma Guzmán, también del Joselos Team, concluyó en la tercera posición con 23:02.