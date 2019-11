Un recorrido por las ciudades que han tenido futbol en Primera

Con la posibilidad de que La Franja deje Puebla y se convierta en equipo de Mazatlán, recordamos otras ciudades "extrañas" que han albergado futbol de Primera División en México.

En Morelos, distintas ciudades han tenido equipos:

Zacatepec: Pese a que no es la actual franquicia que milita en el Ascenso MX, el club militó de 1951 a 1981 en Primera División. El equipo ganó dos títulos en el máximo circuito (1954-1955 y 1957-1958).

Cuautla: Los Arroceros formaron parte de la Primera División de 1955 a 1959. Actualmente juegan en la Segunda División (Liga Premier de México).

Oaxtepec: También llamados "Halcones" disputaron dos temporadas en el futbol mexicano. De 1982 a 1984 militaron en el máximo circuito donde disputaron 77 partidos. Jugaban en la Unidad Deportiva del IMMS en Oaxtepec.

Colibríes: El club de futbol Cuernavaca disputó el Clausura 2003 en la Primera División, jugaban en el estadio de Xochitepec. Jugaron 19 partidos de los cuales ganaron seis, empataron cinco y perdieron ocho.

En Orizaba, Veracruz, también hay historia futbolera. La Unión Deportiva Moctezuma de Orizaba fue parte de la Primera División de 1940 a 1950. El club fue fundado en 1932 y despareció en el 50. En su palmarés aparecen dos Copas México (1942-43 y 1946-47).

También existió el A.D.O. Este equipo formó parte del máximo circuito de 1943 a 1949. La Asociación Deportiva Orizabeña se fundó en 1916 y su desaparición se registra en 1949.

En Ciudad Juárez el futbol no llegó con FC Juárez y tampoco con los extintos Indios. Cobras fue parte de la Primera División. El club se fundó en 1983 y pese a tener sus orígenes en Querétaro, la franquicia se mudó a la frontera e hizo su debut en primera en 1988. El club desapareció en el 2005.

De 1955 a 1960, Zamora fue plaza de primera en el futbol mexicano. Aunque en Michoacán el más destacado es Monarcas, en 1950 se creó al Club Deportivo Zamora. Este equipo disputó cuatro temporadas en el máximo circuito. Primero en la 1955-56 y después de 1957 a 1960. En la Primera División, CD Zamora disputó 104 partidos en los que sumó 72 puntos.

Una de las plazas más beisboleras de México, también ha tenido futbol de primera. Culiacán, en el estado de Sinaloa, es la sede de los Dorados. Equipo que hace algunos meses era dirigido por Diego Armando Maradona y que es uno de los "grandes" en el Ascenso MX.

El Gran Pez estuvo en la ahora llamada Liga MX del 2004 al 2006 y su último ascenso se dio en 2015, donde sólo duró un año, pues descendió al no sumar los puntos necesarios para mantener la categoría. En este equipo han pasado figuras como Jared Borgetti y el internacional "Pep" Guardiola.

Otro de los estados que ahora ya no cuenta con futbol de primera es Tamaulipas, pero hace años, pasaron distintos equipos por primera de aquella entidad.

Tampico Madero: La Jaiba Brava fue parte del máximo circuito de 1982 a 1990 y tuvo una segunda etapa en la 1994-1995. Este club llegó a dos finales, pero ambas las perdió. Ahora, en esa plaza, el equipo que milita es el TMFC en el Ascenso MX, club propiedad de Grupo Orlegi.

Ciudad Madero: El equipo fue fundado en 1954 pero llegó a primera hasta 1965. Duró hasta 1967 y perdió la categoría. Regresó al máximo circuito de 1973 a 1975 y ahora milita en la Tercera División.

Correcaminos: El equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su estadio, el Marte R. Gómez se ubica en Ciudad Victoria. El "Corre" fue fundado en 1980 y estuvo en la Primera División de 1987 a 1995. El equipo actualmente es parte del Ascenso MX y recién se anunció que su nuevo entrenador es Roberto Hernández.