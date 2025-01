Va América por su segunda victoria

CIUDAD DE MÉXICO.- América sorprendió en el inicio del Clausura 2025, mandó a la categoría Sub-23 al Estadio Corregidora para enfrentar a los Gallos Blancos de Querétaro.

A los jóvenes jugadores americanistas no les fue nada mal ante los dirigidos por Benjamín Mora, sacaron la casta por la institución tricampeona del futbol mexicano y se llevaron los tres puntos a la bolsa, al imponerse por la mínima (0-1) gracias a la anotación de Antonio Álvarez (64’).

Los comentarios por las modificaciones en su alineación y cuerpo técnico no se hicieron esperar, hubo tanto buenos como malos; sin embargo, a los azulcremas no les afectó en lo más mínimo, ya que se especula que en la próxima Jornada 2 frente a Xolos repitan el once inicial.

Los fronterizos llegan con un “descalabro” ante las Águilas, cayeron ante los Diablos Rojos de Toluca por goleada (2-4) en el Estadio Caliente; los goles a su favor se hicieron presentes gracias a José Zúñiga (45+3’) y Emanuel Reynoso (80’), mientras que para los mexiquenses Alexis Vega (39’ y 57’), Helinho (71’) y João Paulo Dias “Paulinho” (85’) concretaron la “masacre” hacia los pupilos de Juan Carlos Osorio.