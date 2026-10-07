Van Medias Blancas por su pase ante Guardianes

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CHICAGO.- La última vez que los Medias Blancas de Chicago aseguraron una serie de postemporada en casa fue en 1906, cuando Jiggs Donahue y George Davis ayudaron en un triunfo sobre los Cachorros de la misma ciudad en el sexto juego de la Serie Mundial de 1906.

Ha pasado mucho tiempo. Y los Guardianes de Cleveland no tienen absolutamente ningún interés en ser los rivales cuando termine esa racha.

Chicago lidera a Cleveland por 2-0 en su serie divisional de la Liga Americana, al mejor de cinco, de cara al tercer juego el miércoles en Rate Field. Los Medias Blancas esperan avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2005, mientras que los Guardianes buscan dar un paso hacia una remontada notable.

"Para nosotros, la mentalidad es muy clara: tenemos que ganar otro juego porque no tenemos el lujo de perder otro", indicó José Ramírez, antesalista dominicano de los Guardianes.

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Es la primera fecha de playoffs en casa para Chicago desde 2021, lo que marca otro momento en una temporada sorprendente después de perder un total de 324 juegos en los tres años anteriores. El equipo está animando a sus aficionados a vestirse de negro como parte de su temática de "apagón".

"Creo que va a ser un gran ambiente. No creo que sea algo a lo que estemos acostumbrados o que hayamos vivido este año", indicó Bryan Hudson, relevista de los Medias Blancas. "Creo que va a ser increíble. Creo que todos los muchachos van a tener un extra de adrenalina".

Chicago mejoró mucho en casa esta temporada, con marca de 48-33 después de terminar con récord de 33-48 en el Rate Field en 2025. Ganó cuatro de sus seis juegos como local contra Cleveland en la temporada regular.