Verstappen da contundente mensaje tras el choque de "Checo" Pérez

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- El Gran Premio de Mónaco dejó sensaciones completamente opuestas para los pilotos de Red Bull. Por un lado, Max Verstappen festejó una nueva victoria y por el otro, Sergio "Checo" Pérez tuvo un fin de semana digno de pesadilla y concluyó la carrera en el puesto número 16.

Antes de la carrera, el piloto neerlandés habló sobre el choque que sufrió el tapatío que lo colocó en el último lugar de la parrilla para el domingo.

"Creo que puede avanzar un poco, pero si estás alrededor de 13 o 14, entonces podría ser difícil. A menos que puedas hacer una estrategia completamente diferente y adelantes a algunos coches, pero eso es bastante difícil también", dijo antes del comienzo de la carrera sobre las posibilidades de competir en Mónaco para Pérez.

Después, habló particularmente del choque y aseguró que no le dio importancia para enfocarse en su objetivo.

"Para mí, el objetivo es aumentar la diferencia en el campeonato en siete puntos cada fin de semana de carrera (respecto a Sergio Pérez). Así que, a mí, no me importa tanto. Es desafortunado para el equipo, por supuesto", agregó.