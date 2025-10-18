logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑO!

Fotogalería

¡ES NIÑO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Verstappen se lleva la pole en GP de Austin

Liderará la parrilla adelante del inglés Lando Norris

Por EFE

Octubre 18, 2025 04:26 p.m.
A
Foto: AP

Foto: AP

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador la prueba sprint, completó un sábado de ensueño y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).

Verstappen, de 28 años, logró su cuadragésima séptima 'pole' en la F1 -la séptima del año- al dominar este sábado la calificación, en cuya decisiva tercera ronda cubrió, con el neumático de compuesto blando, los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 32 segundos y 510 milésimas, 291 menos que el inglés Lando Norris (McLaren) y con 297 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que acabó tercero.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Verstappen se lleva la pole en GP de Austin
Verstappen se lleva la pole en GP de Austin

Verstappen se lleva la pole en GP de Austin

SLP

EFE

Liderará la parrilla adelante del inglés Lando Norris

Kenia Villalobos cosecha un bronce en el Mundial de Paratriatlón
Kenia Villalobos cosecha un bronce en el Mundial de Paratriatlón

Kenia Villalobos cosecha un bronce en el Mundial de Paratriatlón

SLP

El Universal

Se mantiene el Tri encima de EU en el ranking de FIFA
Se mantiene el Tri encima de EU en el ranking de FIFA

Se mantiene el Tri encima de EU en el ranking de FIFA

SLP

El Universal

El Tri conserva su lugar en la tabla mundial a pesar de resultados recientes

Entérate | Partidos de Liga MX este sábado
Entérate | Partidos de Liga MX este sábado

Entérate | Partidos de Liga MX este sábado

SLP

El Universal

Destaca el Cruz Azul vs América a las 21:05 horas