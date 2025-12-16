Vigón se disculpa por burla y agresión a juvenil de Toluca

Toluca levantó hace unas horas su título número doce en la Liga MX, un trofeo con un sabor muy especial para la institución, pues significó el bicampeonato en el futbol mexicano.

La escuadra dirigida por Antonio Mohamed necesitó de la tanda de penaltis ante Tigres para quedarse con la victoria tras el cobro definitivo de Alexis Vega.

La agónica tanda de disparos desde los once pasos tuvo momentos de tensión entre ambos equipos. Uno de ellos fue protagonizado por Juan Pablo Vigón, jugador de Tigres, quien tras anotar su cobro se burló de un juvenil de Toluca.

La sonrisa del exjugador de Atlas de inmediato apareció en las redes sociales y generó todo tipo de críticas por su comportamiento ante Oswaldo Virgen.

Después de horas de silencio, el propio Vigón aceptó su error y se disculpó con el atacante de Toluca, situación compartida por Antonio Briseño, defensor escarlata.

"Todo empezó con Garza, comenzó a hablar antes cuando caminaban hacia el manchón penal, parte del futbol. El que se ríe se tiene que aguantar, no me lo tomo personal. Vigón me felicitó por un mensaje y le pidió una disculpa a Oswaldo; reconocer es de sabios", mencionó en entrevista con "Claro Sports".