Vikings único equipo invicto de la NFL

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Los Vikings (6-0) son el último equipo invicto de la liga. Pero necesitan mejorar una ofensiva inestable para mantenerse perfectos.

Minnesota remontó para ganar 16-10 a Indianápolis gracias a otro esfuerzo sobresaliente de la defensa, que limitó a los Colts a apenas 218 yardas.

Kyler Murray lanzó para 150 yardas y los Vikings totalizaron solo 275 yardas.

"Sabemos que, con el tipo de equipos que vamos a tener en el calendario de aquí en adelante y adonde queremos llegar con este equipo, vamos a seguir progresando", indicó el entrenador de los Vikings Kevin O´Connell.

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A los Vikings se les viene un tramo difícil. Visitan a los Lions (4-2) la próxima semana, reciben a los Bills (5-1) y luego enfrentan a los Packers (4-3) y a los 49ers en partidos consecutivos como visitantes. Necesitan más producción ofensiva para mantenerse en la cima del Norte de la NFC que incluye a cuatro equipos con récord ganador.

Uno de esos equipos casi regaló un partido por decisiones temerarias en la selección de jugadas. El entrenador de los Lions Dan Campbell se la jugó en cuarta y 1 desde su yarda 24, con el marcador empatado y a poco menos de cinco minutos del final.

Jahmyr Gibbs fue detenido para una pérdida de 2 yardas y los Packers tomaron el balón en la yarda 22 de Detroit, pero no pudieron avanzar. El gol de campo de 35 yardas de Trey Smack fue bloqueado, y los Lions avanzaron para un gol de campo ganador, salvando a Campbell de otra semana de críticas por sus cuestionables decisiones en el partido.