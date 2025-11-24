Vinícius condiciona su renovación: no seguirá si Xabi Alonso continúa en el Madrid

no vive su mejor momento en la Liga de España y que habría recibido malas noticias por parte del atacante brasileño.

De acuerdo con información de "The Athletic", el jugador habría comunicado a Florentino Pérez que no renovará su contrato mientras el técnico español continúe al mando del equipo, luego de tener en las últimas semanas algunos problemas que lo han relegado a un papel secundario en el gigante europeo.

El reporte agrega que, tras lo ocurrido en el Clásico frente al Barcelona, cuando Vinícius abandonó el campo visiblemente molesto por una sustitución que consideró injusta, la comunicación entre ambos personajes se rompió, y ni la disculpa compartida por la estrella de la Selección de Brasil fue suficiente para recuperar la confianza del estratega.

Vinícius Júnior actualmente tiene contrato con el equipo merengue hasta 2027, pero se ha dado a conocer que en el entorno cercano del jugador se ha puesto sobre la mesa la opción de salir en 2026, si es que las posibilidades de tener un rol protagónico no cambian.

Se espera que en las próximas semanas ambas partes, junto con la dirigencia del club, se sienten para discutir los problemas, buscando solucionar el malentendido y con ello recuperar el buen ambiente en el vestidor blanco.