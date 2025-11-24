logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Fotogalería

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Definidos los días y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025

La Liga MX confirmó fechas y sedes para los duelos de ida y vuelta rumbo a las semifinales

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 12:02 p.m.
A
Definidos los días y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025

Quedaron definidos días y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX.

IDA

Play Video

FC Juárez vs Toluca

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Fecha: Miércoles 26 de noviembre

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Chivas vs Cruz Azul

Fecha: Jueves 27 de noviembre

Hora: 20:07

Estadio: Akron

Monterrey vs América

Fecha: Miércoles 26 de noviembre

Hora: 21:05

Estadio: BBVA

Tijuana vs Tigres

Fecha: Miércoles 26 de noviembre

Hora: 23:00

Estadio: Caliente

VUELTA

América vs Monterrey

Fecha: Sábado 29 de noviembre

Hora: 17:00

Estadio: Ciudad de los Deportes

Toluca vs FC Juárez

Fecha: Sábado 29 de noviembre

Hora: 19:05

Estadio: Nemesio Diez

Tigres vs Tijuana

Fecha: Sábado 29 de noviembre

Hora: 21:10

Estadio: Universitario

Cruz Azul vs Chivas

Fecha: Domingo 30 de noviembre

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Universitario.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Definidos los días y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025
Definidos los días y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025

Definidos los días y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025

SLP

El Universal

La Liga MX confirmó fechas y sedes para los duelos de ida y vuelta rumbo a las semifinales

El Real Madrid se estanca en Elche
El Real Madrid se estanca en Elche

El Real Madrid se estanca en Elche

SLP

Agencias

Rams vencen por paliza a Buccaneers
Rams vencen por paliza a Buccaneers

Rams vencen por paliza a Buccaneers

SLP

AP

Matthew Stafford lanzó tres pases de anotación para Los Ángeles en la primera mitad

Italia, el rey de la Copa Davis
Italia, el rey de la Copa Davis

Italia, el rey de la Copa Davis

SLP

AP

Se corona por tercer año consecutivo al vencer a España en la final