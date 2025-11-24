Definidos los días y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025
La Liga MX confirmó fechas y sedes para los duelos de ida y vuelta rumbo a las semifinales
Quedaron definidos días y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX.
IDA
Play Video
FC Juárez vs Toluca
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Fecha: Miércoles 26 de noviembre
Hora: 19:00
Estadio: Olímpico Benito Juárez
Chivas vs Cruz Azul
Fecha: Jueves 27 de noviembre
Hora: 20:07
Estadio: Akron
Monterrey vs América
Fecha: Miércoles 26 de noviembre
Hora: 21:05
Estadio: BBVA
Tijuana vs Tigres
Fecha: Miércoles 26 de noviembre
Hora: 23:00
Estadio: Caliente
VUELTA
América vs Monterrey
Fecha: Sábado 29 de noviembre
Hora: 17:00
Estadio: Ciudad de los Deportes
Toluca vs FC Juárez
Fecha: Sábado 29 de noviembre
Hora: 19:05
Estadio: Nemesio Diez
Tigres vs Tijuana
Fecha: Sábado 29 de noviembre
Hora: 21:10
Estadio: Universitario
Cruz Azul vs Chivas
Fecha: Domingo 30 de noviembre
Hora: 19:00
Estadio: Olímpico Universitario.
no te pierdas estas noticias
Definidos los días y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025
El Universal
La Liga MX confirmó fechas y sedes para los duelos de ida y vuelta rumbo a las semifinales
Rams vencen por paliza a Buccaneers
AP
Matthew Stafford lanzó tres pases de anotación para Los Ángeles en la primera mitad