El Real Madrid se estanca en Elche

El Real Madrid, pese a seguir en lo más alto de LaLiga de España, no consiguió llevarse los tres puntos de Elche, luego de haber empatado a dos goles y poner en juego su liderato.

El resultado, sorpresivo y negativo para el merengue, terminó por ser «bueno» para la visita por cómo se dio el juego, pues en dos ocasiones tuvo que igualar el marcador para evitar la caída.

Los cuatro goles del encuentro llegaron en la segunda etapa, su mayoría ya sobre el último cuarto de hora. Se adelantó el local al minuto 53’ gracias a Aleix Febas tras la asistencia de Germán Valera.

Ya sobre el último cuarto, específicamente sobre el 78´, apareció el empate blanco mediante Dean Huijsen a pase de Jude Bellingham, quien colocó la paridad definitiva en el marcador al minuto 8 para salvar al Real Madrid de perder el liderato a manos del FC Barcelona, igualando el 2-1 parcial que había colocado Álvaro Rodríguez (exjugador madridista) al minuto 84’ a pase de Martim Neto.

Este significó el segundo empate consecutivo para el cuadro merengue, que solamente tiene esas dos igualdades en el campeonato, para llegar a 32 puntos y superar apenas por uno a su escolta, el cuadro azulgrana, en lo más alto del torneo liguero español.