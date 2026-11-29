¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MILWAUKEE.- Kel´el Ware logró un récord personal de 30 puntos con 13 rebotes, Ryan Rollins consiguió su mejor marca de la temporada con 28 puntos y Brayden Burries aportó 20, mientras los Bucks de Milwaukee derrotaron la noche del sábado 119-111 al Thunder de Oklahoma City en un duelo entre equipos diezmados.

Ousmane Dieng tuvo su mejor registro de la temporada con 13 puntos para los Bucks, que ganaron apenas por tercera vez en esta campaña. Milwaukee suma dos victorias en sus últimos cuatro partidos.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 31 puntos y Ajay Mitchell añadió 24 para el Thunder. Alex Caruso aportó 13 puntos desde la banca para Oklahoma City, que sufrió su cuarta derrota consecutiva.

Los Bucks superaron al Thunder 34-18 en el tercer periodo para tomar ventaja de 92-82.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Milwaukee protegió su ventaja durante todo el último cuarto. Un triple de Gilgeous-Alexander recortó la diferencia de los Bucks a 105-103, pero Milwaukee contuvo al Thunder en el tramo final.

El Thunder (10-10) llegó a tener una ventaja de hasta ocho puntos en el primer cuarto, pero los Bucks cerraron con una ráfaga y se fueron arriba 27-26 al final del periodo.