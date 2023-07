Willer Ditta no viajó a EU y se pierde el juego contra Inter Miami

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- En Cruz Azul siguen metiéndose el pie ellos mismos, ahora de cara al juego ante el Inter Miami de Lionel Messi en la Leagues Cup.

El defensor Willer Ditta no viajó a Miami el pasado miércoles con el cuadro cementero debido a que no tenía visa para entrar a Estados Unidos.

De inicio se esperaba que el colombiano emprendiera el vuelo este día a La Florida pues el club había tramitado un permiso especial, lo que al final no se concretó, así que se perderá el mediático encuentro ante el argentino, informó TUDN.

Aún se desconoce en cuánto tiempo el defensor podrá estar con el equipo en suelo estadounidense.

Willer Ditta es el último refuerzo que ha llegado a Cruz Azul para este torneo y su arribó tardó por problemas con su antiguo equipo, el Newell's Old Boys de Argentina.