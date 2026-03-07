Wrexham desafía a Chelsea en copa FA y pierde 4-2

Ante el campeón mundial, Wrexham estuvo dolorosamente cerca de otra proeza.

El suplente Lewis Brunt estaba en fuera de juego por unas pulgadas el sábado cuando cabeceó lo que parecía un gol del empate en un emocionante choque de la quinta ronda de la Copa de la FA contra el gigante de la Liga Premier Chelsea.

Wrexham — frente a los propietarios de Hollywood Ryan Reynolds y Rob Mac — se puso en ventaja dos veces en el Racecourse Ground y, incluso con 10 hombres en el tiempo extra, llevó a Chelsea hasta el límite antes de perder finalmente 4-2.

"Orgulloso del equipo hoy y todos los días", publicó Mac en Instagram.

Los goles del argentino Alejandro Garnacho y Joao Pedro en el tiempo extra finalmente marcaron la diferencia entre el campeón del Mundial de Clubes Chelsea y un Wrexham que jugaba en una categoría amateur hace apenas tres años.

Pero incluso en la derrota, Wrexham envió un mensaje sobre su potencial mientras busca asegurar un cuarto ascenso consecutivo esta temporada y enfrentar a equipos como Chelsea de manera regular en la Liga Premier.

"Fue uno de los partidos más duros de la temporada hasta ahora", le dijo Garnacho a la BBC.

Fue una declaración llamativa, considerando que Chelsea ha jugado contra Bayern Múnich, Barcelona y Napoli en la Liga de Campeones esta temporada. Pero fue una medida de lo cerca que estuvo Wrexham de dar un famoso golpe de Copa ante sus aficionados.

Reynolds y Mac — anteriormente conocido como McElhenney — estaban de pie y aplaudiendo a los jugadores de Phil Parkinson cuando el drama finalmente llegó a su fin.

Los actores han presenciado algunos momentos espectaculares desde que su compra de 2,5 millones de dólares en 2021 transformó la suerte del club galés, antes venido a menos. Y, incluso en la derrota, este fue otro partido que vivirá por mucho tiempo en la memoria de los aficionados de Wrexham.

"Ha sido una gran campaña en la copa. Esta noche fue un gran espectáculo y fuimos competitivos contra un muy buen equipo. Sacaremos muchas cosas positivas de esto", dijo Parkinson, el técnico de Wrexham.

El público local estalló en el minuto 18 cuando Sam Smith persiguió un balón largo de Callum Doyle y definió a ras, superando a Robert Sanchez, para poner a Wrexham en ventaja.

Hubo más ocasiones para ampliar la ventaja, pero Chelsea igualó en circunstancias fortuitas antes del descanso.

George Thomason le negó a Garnacho el empate al despejar sobre la línea su remate con destino de gol. Pero su despeje golpeó la espalda del arquero Arthur Okonkwo y rebotó hacia la red.

Wrexham se puso en ventaja por segunda vez a los 78 cuando Doyle produjo un ingenioso toque de taco tras un disparo desde lejos de Josh Windass.

Cuatro minutos después el partido volvió a estar empatado — Josh Acheampong remató con potencia desde cerca, superando a Okonkwo.

Una tarjeta roja para George Dobson en el tiempo añadido significó que Wrexham tuvo que disputar el tiempo extra con 10 hombres y Chelsea aprovechó con el gol de Garnacho a los 96.

Brunt creyó que había igualado el partido otra vez con su cabezazo tras el peinado de Kieffer Moore — pero el VAR mostró que estaba apenas en fuera de juego.

Con el tiempo agotándose, Lewis O'Brien remató apenas desviado y Chelsea por fin pudo respirar tranquilo cuando Pedro sentenció el partido en el quinto minuto del tiempo añadido.

"Dije en el descanso del tiempo extra que todavía iba a haber oportunidades para nosotros. Desafortunadamente no aprovechamos una, pero tenemos que sacar mucho ánimo de esa actuación", dijo Parkinson.

Arsenal avanza a cuartos tras victoria sobre Mansfield

Eberechi Eze llevó al Arsenal a los cuartos de final de la Copa FA y mantuvo vivo el intento del club de ganar cuatro títulos esta temporada.

Eze ingresó de cambio y sacó un disparo atronador al ángulo superior para acabar con la resistencia del Mansfield, de tercera división, y sellar la victoria 2-1 en Field Mill.

El líder de la Liga Premier también avanzó a los octavos de final de la Liga de Campeones y disputará la final de la Copa de la Liga inglesa. Pero afrontó una prueba exigente ante un Mansfield que está en la mitad inferior de la League One e igualó el partido en la segunda parte por medio de Will Evans.

"Queríamos que fuera un verdadero partido de copa y un encuentro duro para Arsenal, y creo que lo logramos", le explicó el técnico de Mansfield, Nigel Clough, a TNT Sports.

Noni Madueke había puesto en ventaja a Arsenal con un remate de primera y con efecto, al ángulo superior a los 41 minutos. Pero el suplente Evans aprovechó un pase impreciso de Marli Salmon cinco minutos después del inicio de la segunda parte y definió a ras, superando a Kepa Arrizabalaga, para desatar la euforia del público local.

"Me dolió mucho no ser titular. Pensé que, si tenía alguna oportunidad hoy, tenía que demostrar algo — no solo al equipo, sino también a mí mismo", expresó Evans.

Eze llevaba apenas cuatro minutos en el campo cuando marcó el gol de la victoria a los 66 minutos y llevó al Arsenal en los cuartos de final por primera vez desde que levantó la Copa por última vez en el 2020.

"Fue un auténtico partido de la Copa FA y hay que reconocerle a Mansfield, al estadio, a la atmósfera que crearon los aficionados", señaló el entrenador de Arsenal, Mikel Arteta, después de incluir a dos jugadores de 16 años en su once inicial — Salmon y Max Dowman.

Marmoush destaca en victoria del Manchester City sobre Newcastle

Omar Marmoush continuó su destacado registro goleador contra Newcastle con dos goles en la victoria 3-1 del Manchester City en St James' Park.

El internacional egipcio ha marcado siete goles en cinco apariciones contra Newcastle desde que se unió al City el año pasado.

Sus goles en la segunda parte el sábado ayudaron al equipo de Pep Guardiola a asegurar una victoria de remontada que mantiene viva la persecución de City por cuatro títulos.

Harvey Barnes puso a Newcastle en ventaja en el 18, con Savinho igualando poco antes del descanso.

Marmoush marcó dos minutos después del reinicio y otra vez en el 65.

City ahora ha eliminado a Newcastle de ambas competiciones de copa domésticas después de vencer al equipo de Eddie Howe en las semifinales de la Copa de la Liga.