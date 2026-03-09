logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Un día después del 8M

Fotogalería

Fotogalería | Un día después del 8M

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Xavi acusa a Laporta de frenar regreso de Messi

El exentrenador del Barça afirma que el club tenía todo listo, pero Laporta canceló

Por EFE

Marzo 09, 2026 11:17 a.m.
A
Xavi acusa a Laporta de frenar regreso de Messi

El exfutbolista y exentrenador del Barcelona Xavi Henández ha afirmado en una entrevista con el diario La Vanguardia que el delantero argentino Leo Messi pudo haber regresado al club pero que el entonces presidente y actual candidato a la reelección, Joan Laporta, "lo tiró atrás porque no quería una guerra con él".

Sobre el posible regreso de Messi al Barça con Xavi como entrenador, éste dijo: "Ahí el presidente tampoco dice la verdad. Leo estaba fichado.

En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente".

Sin embargo, Xavi señala que "el presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo" y tenían "la luz verde de LaLiga, pero es el presidente el que lo tira todo para atrás". "Yo ahora pienso que no voy a volver nunca más al Barça.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ya he hecho mi etapa como jugador y entrenador. A partir de ahí, mi interés es contar la verdad, y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira, es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder", añade. EFE

LEA TAMBIÉN

Dueño del Inter Miami revela el salario de Messi

México.- La llegada de Lionel Messi a la MLS no solo transformó lo deportivo para el Inter Miami, también cambió por completo la escala económica del futbol en Estados Unidos. Jorge Mas, copropietari...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Xavi acusa a Laporta de frenar regreso de Messi
Xavi acusa a Laporta de frenar regreso de Messi

Xavi acusa a Laporta de frenar regreso de Messi

SLP

EFE

El exentrenador del Barça afirma que el club tenía todo listo, pero Laporta canceló

Exitosa carrera atlética ´Saucito de Oro 2026´
Exitosa carrera atlética ´Saucito de Oro 2026´

Exitosa carrera atlética ´Saucito de Oro 2026´

SLP

Romario Ventura

Werder Bremen sale de zona de descenso
Werder Bremen sale de zona de descenso

Werder Bremen sale de zona de descenso

SLP

AP

Promotora SL rescata empate
Promotora SL rescata empate

Promotora SL rescata empate

SLP

Romario Ventura

Aunque terminó perdiendo el punto extra en la tanda de penales