Xolos cierra la jornada 10 al recibir a Santos

Por El Universal

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Xolos cierra la jornada 10 al recibir a Santos

México.- Este domingo los Xolos buscarán sacar una victoria ante su afición cuando reciba a Santos Laguna en el cierre de la Jornada 10.

El cuadro xoloitzcuintle y el de Santos llegan a esta jornada con la ilusión y urgencia de comenzar a sumar, ambas escuadras se encuentran en la zona baja de la tabla general.

Xolos y Santos en sus últimos dos encuentros suman un empate y una victoria. A los visitantes les urge sacar la victoria como sea, solo acumulan dos empates a lo largo del torneo que lo ubican en la última posición general, además de que está en el tercer sitio del cociente.

Washington Sebastián Abreu Gallo, técnico de Xolos, no ha logrado mantener la continuidad en el conjunto fronterizo, al sumar solo una victoria por seis empates para llegar a nueve unidades que lo colocan en la posición 14, con la oportunidad de que una victoria lo pondría en la lucha por un lugar en la Liguilla.

Por su parte, el cuadro de la Comarca, está en crisis, solo ha logrado empatar con Juárez en la jornada 3 y con el Querétaro en la jornada 8.

Sumar es de vital importancia no solo para reconciliarse con su afición que está muy decepcionada sino para sumar puntos en el tema porcentual, se sitúa en el tercer lugar y con las últimas victorias del Puebla se acerca a caer al penoso segundo puesto.

En los 10 duelos más recientes entre estas escuadras, el cuadro de Santos mantiene una hegemonía al vencerlos por seis ocasiones, mientras que los Xolos lo han hecho tres veces y han repartido puntos en otras dos.

