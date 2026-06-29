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Ya hay silvante para el México vs. Ecuador

Por El Universal

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Ya hay silvante para el México vs. Ecuador
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      México.- Las selecciones México y Ecuador se enfrentarán el próximo martes 30 de junio sobre la cancha del estadio Ciudad de México en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica2026.

      Mexicanos y ecuatorianos protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la segunda ronda del Mundial, por lo que las expectativas son altas.

      Para el compromiso, que definirá a una de las 16 mejores selecciones del torneo veraniego, la Comisión de Árbitros de la FIFA designó al esloveno Slavko Vincic.

      El experimentado árbitro de Eslovenia, de 46 años, fue el elegido para que imparta justicia en el Coloso de Santa Úrsula.

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