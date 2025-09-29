logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI, LA MEJOR OPCIÓN

Fotogalería

KA FEI, LA MEJOR OPCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Motor

Así será el nuevo Nissan Sentra 2026

Imágenes revelan el nuevo diseño del sedán, que podría mantener motor 2.0 litros y sumar variantes e-POWER.

Por Redacción

Septiembre 29, 2025 12:13 p.m.
A
Filtran diseño del Sentra 2026

Filtran diseño del Sentra 2026

El Nissan Sentra 2026 está a la vuelta de la esquina, y aunque la marca había confirmado que lo presentaría oficialmente a finales de este año, una filtración desde China ha dejado al descubierto su diseño completo.

Las imágenes provienen del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, donde Nissan y su socio local Dongfeng registraron el modelo bajo el nombre Sylphy, denominación con la que se comercializa en aquel país.

En ellas se aprecia un frente bajo y afilado, con faros inspirados en el nuevo Leaf, y una parte trasera con calaveras en una sola pieza, siguiendo la tendencia de diseño actual.

Interior y motores: lo que se sabe
Aunque el habitáculo y la mayoría de las especificaciones se mantienen en secreto, todo apunta a que no habrá grandes cambios en el tamaño del auto, a pesar de tratarse de un rediseño completo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se espera que conserve el motor 2.0 litros de la generación actual con mejoras en potencia y eficiencia. También se contempla la posibilidad de que incorpore un motor turbo de 1.5 litros y variantes e-POWER en algunos mercados.

¿Seguirá fabricándose en México?
La gran incógnita gira en torno a su lugar de producción. El Sentra ha sido fabricado en México por décadas, pero factores como la presión arancelaria de Donald Trump y la situación financiera de la compañía podrían provocar que la producción se traslade a Estados Unidos.

El nuevo Sentra no será el único lanzamiento de Nissan en la temporada. La firma japonesa también prepara la presentación del rediseño de su modelo más vendido en México: el Nissan Versa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Así será el nuevo Nissan Sentra 2026
Así será el nuevo Nissan Sentra 2026

Así será el nuevo Nissan Sentra 2026

SLP

Redacción

Imágenes revelan el nuevo diseño del sedán, que podría mantener motor 2.0 litros y sumar variantes e-POWER.

Toyota lanza en México el Camry Híbrido
Toyota lanza en México el Camry Híbrido

Toyota lanza en México el Camry Híbrido

SLP

Redacción

El nuevo sedán híbrido promete 24.7 km/l de rendimiento y llega en una sola versión de $599,999 pesos.

Mazda lanza en México el 3 Sedán híbrido ligero
Mazda lanza en México el 3 Sedán híbrido ligero

Mazda lanza en México el 3 Sedán híbrido ligero

SLP

Redacción

El nuevo Mazda 3 híbrido ligero llega con 153 HP, 17.2 km/l y un precio desde 502,900 pesos.

Renault México revoluciona mercado automotriz con eliminación de comisión por apertura
Renault México revoluciona mercado automotriz con eliminación de comisión por apertura

Renault México revoluciona mercado automotriz con eliminación de comisión por apertura

SLP

El Universal

Renault México implementa Plan R25 enfocado en satisfacción del cliente y operación digitalizada.