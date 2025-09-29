Así será el nuevo Nissan Sentra 2026

El Nissan Sentra 2026 está a la vuelta de la esquina, y aunque la marca había confirmado que lo presentaría oficialmente a finales de este año, una filtración desde China ha dejado al descubierto su diseño completo.

Las imágenes provienen del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, donde Nissan y su socio local Dongfeng registraron el modelo bajo el nombre Sylphy, denominación con la que se comercializa en aquel país.

En ellas se aprecia un frente bajo y afilado, con faros inspirados en el nuevo Leaf, y una parte trasera con calaveras en una sola pieza, siguiendo la tendencia de diseño actual.

Interior y motores: lo que se sabe

Aunque el habitáculo y la mayoría de las especificaciones se mantienen en secreto, todo apunta a que no habrá grandes cambios en el tamaño del auto, a pesar de tratarse de un rediseño completo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se espera que conserve el motor 2.0 litros de la generación actual con mejoras en potencia y eficiencia. También se contempla la posibilidad de que incorpore un motor turbo de 1.5 litros y variantes e-POWER en algunos mercados.

¿Seguirá fabricándose en México?

La gran incógnita gira en torno a su lugar de producción. El Sentra ha sido fabricado en México por décadas, pero factores como la presión arancelaria de Donald Trump y la situación financiera de la compañía podrían provocar que la producción se traslade a Estados Unidos.

El nuevo Sentra no será el único lanzamiento de Nissan en la temporada. La firma japonesa también prepara la presentación del rediseño de su modelo más vendido en México: el Nissan Versa.