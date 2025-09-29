Hasta 50 atenciones diarias en Centro de Salud Mental

La directora del Sistema Municipal DIF, Jessica Albarrán Ramírez, informó que el Centro Municipal de Salud Mental ha recibido una alta demanda de servicios, con un promedio de más de 50 atenciones diarias, principalmente en psicología, psiquiatría y neuropsicología.

Albarrán Ramírez señaló que la mayoría de las solicitudes provienen de jóvenes y adultos, mientras que los casos de menores suelen ser canalizados al Centro Maravillas, sobre todo en situaciones relacionadas con autismo y TDAH.

Entre los padecimientos más frecuentes que se atienden se encuentran ansiedad y depresión, aunque también se han detectado casos de esquizofrenia, los cuales se derivan a psiquiatría según su complejidad.

La funcionaria destacó que muchos pacientes ya cuentan con un diagnóstico previo, pero acuden al DIF porque el servicio es gratuito, a diferencia del sector privado donde los costos de atención son elevados.

Además, la directora del DIF capitalino explicó que las Rutas de la Salud han permitido detectar de manera temprana enfermedades como diabetes e hipertensión, al tiempo que se entregan medicamentos, lentes y aparatos auditivos a la población que lo requiere.

El sector que más se acerca a estas campañas es el de adultos mayores, en su mayoría mujeres, quienes también participan en acciones de prevención como mastografías.

En este sentido, Albarrán Ramírez destacó un caso reciente en el que se logró detectar a tiempo un posible cáncer de mama, lo que permitió canalizar a la paciente y garantizarle un tratamiento oportuno.

La funcionaria adelantó que se evalúa la posibilidad de ampliar los horarios de atención a los sábados, debido a la creciente demanda de servicios en salud mental y prevención.