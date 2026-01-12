BYD presenta los autos de Denza que llegarán a México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- Denza es una submarca de BYD que nació en 2014 mediante una relación conjunta con Mercedes-Benz para ofrecer vehículos híbridos enchufables en mercados selectos. Fue en 2024 cuando la alemana cedió sus derechos enteramente a BYD, y desde ahí es donde surgió la marca que está por llegar a México.

Actualmente Denza ya tiene una agencia en Monterrey, desde donde ya ha logrado 51 ventas desde el pasado diciembre de 2025. Al paso de este año, se espera que la marca expanda sus distribuidores a ciudades como Guadalajara y CDMX en una primera fase.

¿Qué autos de Denza se venderán?

De manera inicial, Denza ofrecerá tres vehículos, que son:

* Denza B5: se trata de un SUV híbrido enchufable con casi 700 caballos de fuerza, 920 kilómetros de rango combinado y 125 kilómetros con electricidad. Cuenta con tres bloqueos de diferencial y suspensión hidráulica llamada DiSus-P, que se eleva y baja además de alterar la firmeza según el modo de manejo.

* Denza B8: es un SUV híbrido enchufable de 7 pasajeros, que promete 1,040 kilómetros combinados y 100 totalmente eléctricos. Tendrá 16 modos de manejo y una orientación hacia el lujo combinado con capacidades off road.

* Denza Z9 GT: se trata de un shooting brake al estilo de un Porsche Panamera Sport Turismo, que aunque no revelaron datos técnicos, tendrá tres motores eléctricos (uno adelante y dos atrás) y tecnología PHEV, ruedas que giran para un "modo cangrejo", materiales de alta calidad, entre otros.

¿Cuándo inicia ventas Denza?

Oficialmente, Denza comenzará a estar disponible en el primer cuatrimestre del año, estimándose el mes de abril el que sea el indicado para iniciar ventas. Los precios, versiones y características más detalladas se anunciarán posteriormente.