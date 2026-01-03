¿Cómo desahogar un auto que no arranca?

Cuando un auto no arranca, una de las causas posibles es que el motor esté "ahogado". Esto ocurre cuando entra demasiado combustible a los cilindros y no hay suficiente aire para que se produzca la combustión adecuada.

Dicha situación suele presentarse después de varios intentos fallidos de encendido, especialmente en arranques en frío; pero puede solucionarse siguiendo un procedimiento específico antes de acudir a un taller.

5 posibles causas por las que se "ahoga" un auto

Una de las razones más comunes por las que un auto se ahoga es el exceso de intentos de encendido, especialmente cuando el motor está frío. Al girar la llave o presionar el botón de arranque repetidas veces sin que el motor encienda, se inyecta más combustible del necesario, saturando los cilindros y dificultando la combustión.

Otra causa frecuente es una batería débil. Cuando la batería no tiene suficiente carga, el motor gira lentamente y no logra encender correctamente. Esta condición provoca una combustión incompleta y favorece la acumulación de combustible sin quemar, lo que puede terminar ahogando el motor.

Las bujías en mal estado o sucias también contribuyen al problema. Si las bujías no generan una chispa adecuada, el combustible no se quema correctamente y se acumula en el motor. Con el tiempo, esta falta de chispa impide que el vehículo arranque.

Un filtro de combustible obstruido puede alterar la mezcla correcta de aire y gasolina. Cuando el sistema no regula bien el flujo de combustible, puede enviarse más gasolina de la necesaria, provocando el ahogamiento del motor.

Finalmente, los problemas en el sistema de encendido, como fallas en el motor de arranque o en el interruptor de encendido, pueden impedir un arranque eficiente.

Lo anterior genera intentos fallidos continuos que terminan saturando el motor de combustible.

¿Qué hacer para encender un auto "ahogado"?

De acuerdo con la información de Kia, una forma común de desahogar el motor es permitir que entre más aire al sistema. Para ello, se recomienda pisar el acelerador a fondo mientras se intenta arrancar el vehículo durante unos segundos. Esta acción reduce la inyección de combustible y ayuda a limpiar el exceso presente en los cilindros.

El manual del Mazda MX-5 detalla un procedimiento similar. Primero, se debe asegurar que el freno de estacionamiento esté activado. Luego, se pisa completamente el pedal del acelerador y, al mismo tiempo, el embrague o el freno, según el tipo de transmisión.

Manteniendo el acelerador a fondo, se presiona el botón de arranque. Si el auto enciende, es importante soltar el acelerador de inmediato para evitar que el motor se acelere en exceso.

Si después de varios intentos el auto no arranca, ambas fuentes recomiendan suspender los intentos y acudir a un técnico especializado, ya que la falla podría deberse a otro problema mecánico o electrónico.

Desahogar el motor correctamente puede evitar daños y resolver el problema sin necesidad de reparaciones mayores.



