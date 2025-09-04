El coche más barato de México evoluciona: así será el nuevo Renault Kwid 2026

El Renault Kwid, conocido como el auto más accesible del país, está a punto de estrenar una transformación importante. Fotografías filtradas desde Brasil y Colombia muestran que el modelo 2026 seguirá los pasos de su primo europeo, el Dacia Spring, y que los cambios llegarán primero a la versión eléctrica Kwid E-TECH, aunque se espera que la versión a gasolina también herede esta renovación.

El frontal ahora presume un diseño más limpio y moderno, con parrilla delgada, el nuevo emblema de Renault y luces diurnas LED con la firma lumínica que ya se vio en la Duster. En la parte trasera destaca el enorme emblema E-KWIDque confirma la variante eléctrica, acompañado de calaveras con tres elementos de iluminación unidos por una barra en negro brillante. A esto se suman rines de 16 pulgadas y parachoques rediseñados que refuerzan su aire de mini SUV.

Aunque aún no se conocen fotos oficiales del interior, se espera que replique lo visto en el Dacia Spring, con volante renovado, nuevas salidas de aire, contrastes de color y mejoras tecnológicas como pantalla táctil de 10 pulgadas, cuadro de instrumentos digital y cargador inalámbrico. En el apartado mecánico mantendría la batería de 27 kWh con autonomía de hasta 298 km por carga.

El Renault Kwid E-TECH 2026 se presentará en las próximas semanas en Sudamérica y se espera que llegue a México el próximo año, buscando competir en el segmento de entrada frente a rivales como el BYD Dolphin Mini.