¿Eléctrico por 122 mil?

Un SUV eléctrico cuesta en India lo equivalente a 122,000 pesos mexicanos, pero con una condición: no incluye la batería. Ese componente se renta bajo un esquema anual que permite recorrer 15,000 kilómetros por 7,500 pesos, sin contar el costo de recarga. El modelo es el Tata Punch EV y su fórmula podría ser disruptiva en mercados sensibles al precio como el mexicano.

India, hoy el tercer mercado automotriz más grande del mundo, ha visto crecer el interés por la movilidad eléctrica. En ese contexto surgió el Punch EV, desarrollado por el conglomerado Tata Group, propietario de marcas como Jaguar y Land Rover.

El modelo mide 3.83 metros de largo y se posiciona como un SUV urbano accesible. Cuando debutó en 2024, su precio rondaba el equivalente a 281,000 pesos. Tras su actualización en 2026, adoptó el esquema de renta de batería, lo que redujo drásticamente el costo inicial.

¿Cómo funciona el esquema?

El vehículo se comercializa sin batería incluida. El usuario paga aproximadamente 50 centavos por kilómetro, lo que equivale a 7,500 pesos por 15,000 km al año. El gasto de electricidad por recarga corre por cuenta del propietario.

En su versión base, el Punch EV ofrece ahora 86 caballos de fuerza y una autonomía de hasta 355 kilómetros por carga. La variante más potente entrega 129 hp, supera los 420 kilómetros de rango y acelera de 0 a 100 km/h en 9 segundos.

El planteamiento es claro: bajar el precio de entrada para masificar el acceso al auto eléctrico. En un país como México, donde el costo inicial sigue siendo la principal barrera para adoptar esta tecnología, un esquema similar podría generar alto interés si alguna marca decidiera replicarlo.

